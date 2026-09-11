تمديد عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة حتى 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 05:13 مساءً - أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي، موعد مراسم توقيع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم على عقده الجديد مع الفريق الكتالوني، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتمديد تعاقد اللاعب حتى 30 يونيو 2030.

برشلونة يعلن موعد توقيع حمزة عبد الكريم عقده الجديد

وأوضح نادي برشلونة أن مراسم توقيع العقد الجديد ستقام يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك خلال حفل رسمي يُقام في مكتب رئيس النادي خوان لابورتا.

ويأتي توقيع العقد الجديد ليؤكد تمسك برشلونة بخدمات حمزة عبد الكريم، في ظل ثقة إدارة النادي في إمكانيات المهاجم المصري ورغبتها في الحفاظ عليه ضمن مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وكان برشلونة قد توصل إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى صيف 2030، في خطوة تعكس الرهان على اللاعب المصري ضمن خطط النادي المستقبلية، بعدما لفت الأنظار بإمكانياته وأدائه خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يحظى حفل توقيع العقد باهتمام كبير، باعتباره محطة جديدة في مسيرة حمزة عبد الكريم مع النادي الكتالوني، الذي يسعى إلى تأمين مستقبل أحد أبرز عناصره الشابة بعقد طويل الأمد.

وخاض حمزة عبد الكريم أول مباراة رسمية مع الفريق الأول لبرشلونة خلال مواجهة رايو فاليكانو، ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث شارك خلال اللقاء الذي انتهى بفوز برشلونة بنتيجة 5-2.

وكان برشلونة قد رفض رحيل حمزة عبد الكريم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل رغبة النادي فى الحفاظ على اللاعب ومتابعة تطوره داخل منظومة الفريق.