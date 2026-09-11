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كشف ملابسات تضررت فتاة من قيام تعدي أحد الأشخاص على والدها بسلاح أبيض وتحطيم زجاج سيارة عمها بدمياط

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كشف ملابسات تضررت فتاة من قيام تعدي أحد الأشخاص على والدها بسلاح أبيض وتحطيم زجاج سيارة عمها بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 03:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والدها بسلاح أبيض وتحطيم زجاج سيارة عمها بدمياط.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/ مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة دمياط من عم القائمة على النشر (نجار - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (نجار – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بإتلاف سيارته لخلافات الجيرة ، وأمكن ضبط المشكو فـى حقه فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، وعرضه على النيابة العامة آنذاك.. وبإستدعاء والد القائمة على النشر (نجار - مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله إتهم المشكو فـى حقه بمعاودة التعدى عليه بــ "بسلاح أبيض" بتاريخ 6/الجارى مما أدى لحدوث إصابته "بـجرح قطعى باليد اليسرى" لذات الخلافات.

 

أمكن ضبط المشكو فى حقه.. وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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