كشف ملابسات تحصيل قائد "ميكروباص" أجرة أزيد من المقررة بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 03:29 مساءً -

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق "يحمل رخصة قيادة منتهية") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 8/الجارى إبان سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج.

وتم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.