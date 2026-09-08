جماعة الأخوان تحاول احتواء انقساماتها تلبية لأوامر مموليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 01:29 صباحاً - تصدر هاشتاج "الإخوان أعوان أبليس" ترند منصة تويتر، بعد بيان جبهة محمود حسين الذي اعترف بفشل محاولات احتواء الخلافات الداخلية للجماعة الإرهابية.

وتعمل جماعة الإخوان الإرهابية في الوقت الراهن على محاولة احتواء الانقسامات التي حلت بها، بناء على تعليمات جاءت من الجهات الممولة للجماعة للسيطرة على الانشقاقات الداخلية وتقليل الخسائر التي تتلقاها بشكل يومي.

محاولات إنهاء الانقسامات

وجاء بيان جبهة محمود حسين الأخير، والذي كشف فشل المحاولات الأخيرة لإجراء مصالحة داخلية، واتهام القيادات الإخوانية بأنها تعمل وفقا لمصالحها الشخصية، ليكشف عمق تلك الانقسامات.

تزايد الانشقاقات

خروج هذا البيان في هذا التوقيت، يشير إلى أن الجهات التي تتحكم في الجماعة وتمولها أعطت أوامر للقيادات بضرورة احتواء تلك الانقسامات، والسيطرة على الهجوم المتبادل التي يصدر من جبهات التنظيم المتصارعة.

ضغوط جهات خارجية على الإخوان

ويؤكد طارق البشبيشي، الخبير في شئون الحركات المتطرفة، أن هناك ضغوط كبيرة تمارسها جهات خارجية لها مصلحة في توحيد الجبهات الإخوانية في الخارج لإحداث اكبر ضغط ممكن على النظام المصري.

ويضيف، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الأجهزة المخابراتية في الخارج لها رغبة كبيرة في إعادة توحيد بقايا التنظيم المشرد في الخارج و إعادة استخدامه كخنجر في ظهر مصر لإضعافها.