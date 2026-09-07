ضبط (110) آلاف مخالفة مرورية وفحص (1233) سائقًا خلال (24) ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (110015) مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والمواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (1233) سائقًا، وتبين إيجابية (48) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (474) مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل الركاب، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفة اشتراطات الأمن والمتانة.

كما تم فحص (151) سائقًا، وتبين إيجابية (5) حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط (6) محكوم عليهم بإجمالي (9) أحكام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.