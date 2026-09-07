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محافظة الجيزة تبدأ تطعيم وترقيم خيول منطقة الهرم استعدادًا لاستضافة بطولة (Longines Global Champions Tour)

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  • محافظة الجيزة تبدأ تطعيم وترقيم خيول منطقة الهرم استعدادًا لاستضافة بطولة (Longines Global Champions Tour) 1/6
  • محافظة الجيزة تبدأ تطعيم وترقيم خيول منطقة الهرم استعدادًا لاستضافة بطولة (Longines Global Champions Tour) 2/6
  • محافظة الجيزة تبدأ تطعيم وترقيم خيول منطقة الهرم استعدادًا لاستضافة بطولة (Longines Global Champions Tour) 3/6
  • محافظة الجيزة تبدأ تطعيم وترقيم خيول منطقة الهرم استعدادًا لاستضافة بطولة (Longines Global Champions Tour) 4/6
  • محافظة الجيزة تبدأ تطعيم وترقيم خيول منطقة الهرم استعدادًا لاستضافة بطولة (Longines Global Champions Tour) 5/6
  • محافظة الجيزة تبدأ تطعيم وترقيم خيول منطقة الهرم استعدادًا لاستضافة بطولة (Longines Global Champions Tour) 6/6

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، استعدادات مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والاتحاد المصري للفروسية وجمعية بروك، لبدء أعمال تطعيم الخيول الموجودة بمنطقة الهرم ضد مرضي الهربس وإنفلونزا الخيول، إلى جانب استكمال تركيب الشرائح الإلكترونية لها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استعدادات جمهورية مصر العربية لاستضافة بطولة (Longines Global Champions Tour) (2026)، والمقرر إقامتها خلال الفترة من (21) إلى (24) أكتوبر (2026)، تحت رعاية رئيس الجمهورية، ووفقًا لتوصيات اللجنة المنظمة للبطولة (GLS).

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات البيطرية والتنظيمية الخاصة بالخيول الموجودة بمنطقة الهرم، والتأكد من حصولها على التطعيمات المقررة واستكمال أعمال الترقيم الإلكتروني، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات البيطرية المعتمدة وظهور المنطقة بالشكل اللائق خلال استضافة فعاليات البطولة.

وتستهدف أعمال التطعيم والترقيم الإلكتروني للخيول تعزيز الجاهزية البيطرية والتأكد من استيفاء الإجراءات البيطرية المقررة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة للخيول المشاركة في فعاليات البطولة بمنطقة الهرم.

وجائت أعمال التطعيم والترقيم الإلكتروني تحت إشراف هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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