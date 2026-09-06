حصيلة جديدة لشهداء لبنان

حصيلة جديدة لشهداء لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 4 آلاف و362 شهيداً و12 ألفاً و378 جريحاً منذ 2 مارس الماضي، بعد إحصاء 4 شهداء و19 جريحاً في آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 مارس الماضي حتى 6 سبتمبر بلغت 4362 شهيدا و12378 جريحاً".

وأضافت: "بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 أكتوبر 2023 حتى اليوم إلى 8929 شهيدا و30614 جريحاً".

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم قصفه على مناطق في جنوب لبنان، حيث شن سلسلة غارات على مدينة النبطية وبلدات في محيطها، كما نفذ تفجيرا عنيفا في بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة على منطقة المرج بين بلدتي الحنية والمنصوري جنوبي صور.