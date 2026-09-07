أرسنال يحسم ديربي لندن

أرسنال يحسم ديربي لندنحسم أرسنال "ديربي لندن" لصالحه، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه وجاره تشيلسي إلى فوز مثير 2-1، الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بادر تشيلسي بالتسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق مورغان روجرز، لكن أرسنال أدرك التعادل في الدقيقة 25 بواسطة كاي هافيرتز، ثم أضاف الهدف الثاني عبر النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 50.

ورفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط في وصافة الترتيب خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، أفلت إيفرتون من الخسارة أمام ضيفه مانشستر يونايتد، بعدما خطف تعادلاً مثيراً 2-2 في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

سجل ثنائية يونايتد برايان مبويمو في الدقيقة 46، وبنجامين سيسكو في الدقيقة 88، فيما أحرز تايريك جورج وأينسلي مايتلاند-نايلز هدفي إيفرتون في الدقيقتين 83 و90+6.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر، مقابل 5 نقاط لإيفرتون صاحب المركز الثامن، الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم.