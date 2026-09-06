ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يسجل هدفا تاريخيا مع طرابزون سبور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 11:37 مساءً - واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع طرابزون سبور، بعدما سجل هدفًا في شباك جنتشلربيرليجي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي للموسم الحالي 2026-2027.

طرابزون سبور ضد جنتشلربيرليجي



ووفقًا لشبكة «أوبتا» العالمية المتخصصة في الإحصائيات، أصبح محمد صلاح أول لاعب أجنبي يتمكن من تسجيل 4 أهداف خلال أول 3 مباريات يبدأها أساسيًا مع طرابزون سبور في الدوري التركي، منذ موسم 2000-2001.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لطرابزون سبور في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعدما نجح في تنفيذ ركلة جزاء، ليعزز تقدم فريقه ويواصل بصمته التهديفية مع الفريق التركي.

وكان طرابزون سبور قد افتتح التسجيل مبكرًا عن طريق مهاجمه بول أونواتشو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني من علامة الجزاء.

ويشارك قائد منتخب مصر في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور أمام جنتشلربيرليجي، بعدما قرر حسين تشيمشير، المدير الفني المؤقت للفريق، الاعتماد على صلاح لقيادة الخط الهجومي.

وتقام المباراة على ملعب «بابارا بارك» ضمن مجمع شينول جونيش الرياضي، حيث يسعى طرابزون سبور لتحقيق انتصاره الثاني في الدوري التركي، واستعادة توازنه بعد البداية المتعثرة للموسم، والتي شهدت خروجه من منافسات الدوري الأوروبي ورحيل مدربه فاتح تيكي.