ضبط سائق ميكروباص بالجيزة لقيادته عكس الاتجاه واصطدامه بسيارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة ميكروباص أجرة، لقيامه بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارتها وإحداث تلفيات بها، حال سيرها بأحد الشوارع بمدينة (6) أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور، وتبين أنها منتهية التراخيص، وضبط قائدها، سائق يحمل رخصة قيادة سارية ومقيم بالجيزة.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ (31) أغسطس الجاري، لاختصار الطريق، كما أقر بقيامه بإصلاح التلفيات بسيارته عقب الحادث.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.