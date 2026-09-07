حدث فجر اليوم .. 10 شهداء و7 مصابين في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 10:33 صباحاً - سقط 10 شهداء و7 مصابين جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم على بلدة كفررمان.

ومن جانبه، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، الولايات المتحدة بـ''التحرك العاجل'' لوقف الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مندداً بما وصفه بـ"تصعيد خطير يتجاوز الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار" بين لبنان وإسرائيل.

غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقا

وفى سياق التصعيد الإسرائيلى ، قُتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية أمس الأحد استهدفت سيارة في النبطية، وفق ما أفادت به مصادر لبنانية، فيما كانت وزارة الصحة قد أفادت في وقت سابق اليوم، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وأوضحت الوزارة أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقا، ما أدى إلى تدمير مستشفى صلاح غندور، الذي كان متوقفاً عن العمل، ووصفت استهداف المنشأة الصحية بأنه "انتهاك جسيم إضافي للقانون الإنساني الدولي".

وجاءت الغارات، التي تركزت في مدينة النبطية وبلدات محيطة بها، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاق طائرتين مسيّرتين قال إن حزب الله أطلقهما باتجاه جنوده في مناطق يحتلها في جنوب لبنان.