البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ57.21 مليار دولار نهاية أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 57.21 مليار دولار فى نهاية شهر أغسطس 2026.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.