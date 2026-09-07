وزير المالية فى لقائه مع رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»:

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 01:29 مساءً -

أكد أحمد كجوك ، وزير المالية، أننا نتطلع إلى شراكة أكثر قوة وتأثيرًا مع البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لدعم أولويات التنمية والاستثمار فى مصر.

قال كجوك، فى لقائه مع زو جيايي رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، إن موقع مصر الاستراتيجي يؤهلها للقيام بدور محوري فى تعزيز الترابط الاقتصادي والاستثماري بين آسيا وأفريقيا، لافتًا إلى أننا نتطلع لتوسيع مجالات التعاون فى مشروعات البنية التحتية المستدامة والقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

أشار الوزير، إلى أن تنويع مصادر وأدوات التمويل يدعم جهود التنمية ويخفض تكاليفها، موضحًا أننا نتطلع إلى آليات تمويل أكثر ابتكارًا لتحفيز الاستثمارات الخاصة فى القطاعات ذات الأولوية.

أضاف كجوك، أننا نعمل على تعميق الشراكة مع المؤسسات الدولية من أجل تعبئة المزيد من التمويلات الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص.

أكد أننا لدينا فرص واعدة للتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمجالات التحول الأخضر ومشروعات الربط والنقل الإقليمي.