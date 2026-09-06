السياحة: خروج 21 مصابا من المستشفيات وحالتان وفاة بحادث المعتمرين المصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 11:37 مساءً - في إطار متابعة وزارة السياحة والآثار لـ الحادث المروري لحافلة تقل معتمرين مصريين بالمملكة العربية السعودية، أعلنت أنه تم خروج 21 مصاباً من المستشفيات حتى الآن واستمرار تلقي 25 حالة للرعاية الطبية وحالتان وفاة جراء الحادث.

وزير السياحة والآثار يوجه باستمرار متابعة لجان الوزارة للموقف

في إطار المتابعة المستمرة لـ وزارة السياحة والآثار، على مدار اليوم، لتداعيات الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة كانت تقل عدداً من المعتمرين المصريين التابعين لإحدى شركات السياحة المصرية بمحافظة الجموم بالمملكة العربية السعودية، أثناء انتقالها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، تواصل الوزارة متابعتها لـ تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث 48 معتمراً مصرياً، خرج منهم حتى الآن 21 مصاباً من المستشفيات بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية انتقلوا إلى الفنادق محل إقامتهم، فيما لا تزال 25 تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفيات، إلى جانب حالتي وفاة جراء الحادث.

متابعة تداعيات الحادث

وتواصل لجنة وزارة السياحة المتواجدة حالياً بمكة المكرمة من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة، والمُختصة بمتابعة تنفيذ برامج العمرة لهذا الموسم، فور ورود بلاغ بالحادث، تواجدها بالمستشفيات التي بها حالات الإصابة، لمتابعة تداعيات الحادث والاطمئنان على حالتهم الصحية، والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المُقدمة إليهم، وتوفير ما يلزم من تيسيرات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، وذلك بالتنسيق مع السفارة والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة والجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تتابع الوزارة تداعيات هذا الحادث بالتنسيق على أعلى مستوى مع الجانب السعودي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشيرة إلى أنه جاري التنسيق مع القنصلية المصرية بجدة والسلطات السعودية المعنية لإنهاء إجراءات دفن جثماني المتوفيين.

وأضافت أن اللجنة تابعت أيضاً التزام شركة السياحة المنظمة بكافة واجباتها تجاه المصابين وذوي المتوفين، إلى جانب متابعة توفير الرعاية والإقامة والإعاشة لباقي أفراد المجموعة، واستكمال برنامج الرحلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه التقارير النهائية.

وقد وجه شريف فتحي، باستمرار متابعة الوزارة للموقف أولاً بأول من خلال لجانها المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالأراضي السعودية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في ضوء المستجدات، وموافاته بأي تطورات، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المصرية والسعودية المعنية، وتقديم كافة سبل الدعم للمعتمرين المصريين لحين خروج جميع المصابين من المستشفيات واستكمال رحلتهم والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وتقدمت وزارة السياحة والآثار، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.