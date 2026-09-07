التعليم العالي: لا يُعتد بتنسيق الشهادات المعادلة دون تسليم الملف لمكتب التنسيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - توضح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تسجيل الرغبات إلكترونيًا عبر موقع التنسيق لا يمثل بمفرده إجراءً كافيًا لاستكمال تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الجامعي 2026/2027، ولا يُعتد بالتنسيق إلا بعد تسليم ملف الطالب، متضمنًا الأوراق والمستندات الرسمية الأصلية والمعتمدة، إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وتشدد الوزارة على ضرورة قيام جميع الطلاب الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيًا ولم يسلموا ملفاتهم حتى الآن، بسرعة تسليم ملفاتهم ومستنداتهم الرسمية إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، باعتبار ذلك إجراءً أساسيًا ولازمًا لاستكمال التنسيق والاعتداد بتسجيل الرغبات، ولن يُعتد بالتسجيل الإلكتروني وحده.