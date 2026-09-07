ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة (6) ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال (24) ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية بلغت نحو (6) ملايين جنيه.

وتأتي الضربات الأمنية المستمرة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، لما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.