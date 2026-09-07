هيئة الرعاية الصحية: 10 مستشفيات تقود المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن 10 مستشفيات تمثل المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، وذلك في إطار الاستعداد التدريجي للانطلاق الرسمي للمنظومة بالمحافظة، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة أن قائمة المستشفيات المقرر أن تقود الانطلاقة التشغيلية تضم: ديرمواس التخصصي، حميات ديرمواس، ملوي التخصصي، العدوة المركزي الجديدة، الصحة الإنجابية، سمالوط التخصصي، جراحات اليوم الواحد بسمالوط، أورام سمالوط، أورام المنيا، ومستشفى التأمين الصحي بالمنيا.

وأكدت الهيئة أن هذه المستشفيات تمثل النواة الأولى لخدمات المستشفيات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا، بما يدعم توفير خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية، والخدمات التخصصية والدقيقة، والجراحات والتدخلات الطبية المتقدمة، وفقًا للاحتياجات الصحية للمواطنين.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم استلام 7 مستشفيات حتى الآن، فيما يجري تطوير مستشفيين، ويجري العمل على مستشفى واحد، وذلك ضمن المنشآت التي شمل نقل تبعيتها من وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها إلى الهيئة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1449 لسنة 2026.

وكشفت الهيئة أن إجمالي منشآت الرعاية الثانوية والثالثية التابعة لها بمحافظة المنيا سيصل عند اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 26 مستشفى ومجمعًا طبيًا، بما يعزز قدرة المحافظة على تقديم خدمات طبية متكاملة ومتخصصة، ويدعم التوسع في خدمات الجراحات والتخصصات الدقيقة والتدخلات الطبية المتقدمة.

وأضافت أن منظومة الخدمات بالمحافظة ستضم مراكز تخصصية أبرزها في مجالات الأورام والكلى وصحة المرأة والطفل، بما يتيح تقديم خدمات نوعية ومتقدمة، ويدعم تكامل مستويات الرعاية الصحية، ويعزز قدرة المنظومة على تلبية الاحتياجات الصحية المختلفة للمواطنين.

وأوضحت الهيئة أن الخطة المستقبلية تتضمن إنشاء 3 مجمعات طبية كبرى في سمالوط وملوي، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير لكل مجمع، بما يمثل إضافة نوعية إلى البنية الصحية بالمحافظة، ويرفع قدرتها على استيعاب التوسع في أعداد المنتفعين، وتقديم خدمات طبية أكثر تنوعًا وتخصصًا.

وأكدت الهيئة أن التشغيل التجريبي يستهدف اختبار جاهزية المستشفيات والكوادر الطبية والإدارية والتجهيزات ومسارات تقديم الخدمة، والتأكد من تكامل مختلف عناصر التشغيل، بما يضمن الانتقال إلى التشغيل الرسمي وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة وسلامة المرضى.

وأشارت إلى أن التوسع في المستشفيات والمجمعات الطبية لا يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية فقط، وإنما يستهدف أيضًا تطوير نموذج متكامل للرعاية الصحية، يضمن انتقال المواطن بين مستويات الخدمة المختلفة وفق احتياجاته الصحية، بدءًا من الرعاية الأولية، وصولًا إلى الخدمات التخصصية والدقيقة.

وتواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، ضمن الحملة الإعلامية «اعرف منظومتك»، تعريف المواطنين بالمستشفيات والمجمعات الطبية والمراكز التخصصية، والخدمات الطبية التي توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة المنيا، بما يساعد المواطنين على معرفة أماكن تقديم الخدمات والاستفادة منها وفقًا لاحتياجاتهم الصحية.