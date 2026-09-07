ضبط مسوق إلكتروني بالجيزة لانتحاله صفة سيدة وإنشاء حساب وهمي للنصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بانتحال صفتها من خلال إنشاء حساب وهمي باسمها عبر أحد التطبيقات، ومراسلة عدد من الأشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عبر رقم هاتف محدد، مقابل أعمال منافية للآداب بالجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب الوهمي، وتبين أنه يعمل في مجال التسويق الإلكتروني ومقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على التطبيق المشار إليه ومسجل به الحساب الوهمي.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه تحصل على صور المذكورة وبياناتها من صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.