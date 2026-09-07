تراجع حاد فى عبور سفن السلع من مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 11:41 صباحاً - أظهرت بيانات الشحن الصادرة اليوم الاثنين تراجعا حادا في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث بلغ المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية 10 سفن فقط خلال الأيام العشرة الماضية.

وأشارت بيانات صادرة عن شركة "كبلر" إلى أن المتوسط المتحرك لعشرة أيام بلغ 10 سفن أمس الأحد، مقارنة بأكثر من 15 سفينة يوم الجمعة ونحو 13 سفينة يوم السبت، فيما عبرت سفينتان فقط المضيق يوم السبت، ومرت ست سفن يوم الأحد، معظمها عبر المسار الإيراني.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت يوم السبت ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، وذلك ردا على هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على سفن حربية أمريكية في المنطقة.

وردا على ذلك، أعلنت بحرية الحرس الثوري أنها استهدفت ثلاث ناقلات نفط كانت تسلك مسارات غير مصرح بها في المضيق، إضافة إلى ثلاث سفن أمريكية في مناطق مختلفة.

وقالت شركة "ماريسكس" المتخصصة في المعلومات البحرية في مذكرة إن الناقلات الإيرانية الثلاث هي "داوني" و"ستارك 1" و"كايلو" (المعروفة أيضاً باسم "نوكسن")، ووصفت الهجمات بأنها تمثل "تصعيدا كبيرا في الصراع البحري"، وأضافت: "باتت الناقلات التجارية تُستخدم عمداً كأدوات للضغط الاقتصادي المتبادل، ما يضعف بصورة كبيرة التمييز السابق بين المواجهة العسكرية والشحن التجاري".

ووفقا لشركة "ماريسكس"، يُقيَّم مستوى المخاطر بأنه "شديد للغاية" بالنسبة للحمولات الإيرانية أو المرتبطة بإيران، و"مرتفع بصورة ملموسة" بالنسبة للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو التي ترافقها قوات أمريكية، في مختلف أنحاء مضيق هرمز وخليج عُمان.