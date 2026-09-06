اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الباكستاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٥ سبتمبر، والسيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، في إطار الحرص المشترك على التنسيق والتشاور المستمر بشأن التطورات الإقليمية.

تبادل الوزيران التقييمات إزاء الملفات الإقليمية، والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد واستعادة الهدوء، مؤكدين أهمية استئناف تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في ١٨ يونيو ٢٠٢٦ بين الولايات المتحدة وايران، والتوصل الى اتفاق شامل ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة اتساع نطاق الصراع.

واتفق الوزيران خلال الاتصال على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة، على المستوى الثنائى وفي إطار آلية الأطراف الإقليمية الأربعة، بما يدعم المساعي المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.