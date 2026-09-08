مكالمة هاتفية استمرت ساعة .. بوتين وترامب يبحثان تطورات الوضع بأوكرانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 07:41 مساءً - أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا اليوم /الثلاثاء/، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إن الرئيس بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس ترامب، استمرت ساعة كاملة، وتركزت على تطورات الوضع في أوكرانيا، كما تبادلا وجهات النظر حول نتائج زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف يومي 5 و6 سبتمبر الجاري.

وأضاف أوشاكوف أن الرئيس بوتين قدم لنظيره تحليلا موضوعيا وشاملا لما يجري حاليًا خلال العملية العسكرية الخاصة، وبشكل عام، مشيدا بجهود السيدة الأولى ميلانيا ترامب لإعادة الأطفال الروس والأوكرانيين إلى عائلاتهم.

وأشار أوشاكوف إلى أن ترامب أكد أهمية إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي سيفتح الباب فورًا أمام آفاق واعدة وواسعة النطاق لإعادة بناء العلاقات الأمريكية الروسية بشكل كامل، مضيفا أن ترامب يرى أن إنهاء الصراع سيؤثر بشكل خاص على العلاقات التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على البلدين، ومهتم بتحقيق انفراجة خلال فترة رئاسته، مشيرا إلى تأييد بوتين لهذا الالتزام في سياق إمكانية إقامة شراكة بناءة بين البلدين.

ووصف مساعد الرئيس الروسي المحادثة بأنها كانت بناءة وإيجابية، لافتا إلى اتفاق الرئيسين على البقاء على اتصال، وكذلك مواصلة العمل في القضايا الإنسانية، بما في ذلك تبادل المعتقلين والمحكومين.