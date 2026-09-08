بيان مشترك بين مصر وقبرص واليوانان: تعزيز التعاون الاقتصادى لتوفير فرص العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 07:41 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وقبرص واليونان، وتحويل العلاقات السياسية الممتازة إلى فرص اقتصادية ملموسة لشعوب الدول الثلاث.

وأشار السيد الرئيس السيسى إلى أن الاستفادة من الموقع الجغرافي والمزايا التنافسية للدول الثلاث من شأنها فتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص وتعزيز التكامل بين الاقتصادات، مشجعًا على تكثيف التواصل بين مجتمعات الأعمال وتطوير الشراكات في المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل.