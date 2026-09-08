بيان مشترك بين مصر وقبرص واليوانان: تعزيز التعاون الاقتصادى لتوفير فرص العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 07:41 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وقبرص واليونان، وتحويل العلاقات السياسية الممتازة إلى فرص اقتصادية ملموسة لشعوب الدول الثلاث.
وأشار السيد الرئيس السيسى إلى أن الاستفادة من الموقع الجغرافي والمزايا التنافسية للدول الثلاث من شأنها فتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص وتعزيز التكامل بين الاقتصادات، مشجعًا على تكثيف التواصل بين مجتمعات الأعمال وتطوير الشراكات في المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن التصدي للهجرة غير النظامية يتطلب نهجًا شاملًا ومتوازنًا يجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية توسيع نطاق التعاون في مجال الهجرة النظامية وتشجيع توفير فرص عمل منظمة للعمال المصريين في كل من قبرص واليونان، وفقًا للتشريعات ذات الصلة والاتفاقات الثنائية.
وأكد الرئيس السيسى أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تسهم في دعم الاستقرار والتنمية والازدهار في مصر والمنطقة، مرحبًا بالتقدم المحرز في تنفيذ المحاور الستة التي تشكل إطار هذه الشراكة.
وجدد السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الالتزام بمواصلة تعزيز وتطوير آلية التعاون الثلاثي وزيادة فعاليتها من خلال المتابعة المنتظمة لتنفيذ الاتفاقات وتكثيف التنسيق بين حكومات الدول الثلاث ومؤسساتها والقطاع الخاص، بما يضمن ترجمة التوافق السياسي القائم إلى مشروعات وبرامج ملموسة تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث.
وأكد السيد الرئيس السيسى التطلع إلى البناء على إنجازات السنوات الماضية وتعزيز الشراكة المصرية القبرصية اليونانية بما يلبي تطلعات الشعوب الثلاثة ويدعم السلام والتنمية والتعاون في المنطقة.