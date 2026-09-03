وزير الصحة يبحث مع وفد “فيليبس” العالمية تعزيز التعاون وتوطين صناعة الأجهزة الطبية المتقدمة في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 11:29 صباحاً - عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً مع وفد شركة “فيليبس” العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطين صناعة الأجهزة الطبية المتقدمة في مصر.

وأكد الوزير خلال اللقاء تقديم كافة سبل الدعم اللوجستي وتلبية الاحتياجات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بالمشروع، موجهاً بضرورة الانتقال السريع من مرحلة التجميع إلى التصنيع الكامل، مع ضمان نقل المعرفة التكنولوجية على مستوى المكونات المادية والبرمجيات، وتأسيس مركز للبحث والتطوير فور بدء التشغيل.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية لإنشاء أول مصنع لشركة فيليبس خارج الأراضي الهولندية على مستوى العالم، على أن ينفذ المشروع على مرحلتين؛ تشمل الأولى تجميع الأجهزة، فيما تختص الثانية بالتصنيع الكامل لأجهزة الأشعة المقطعية وأجهزة أشعة العمليات ذات القدرة العالية.

كما تطرق اللقاء إلى استعداد الشركة لتوفير جهاز الأشعة المقطعية الطيفي في مصر، وهو الأول من نوعه الذي يُركَّب في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويتميز بقدرته الفائقة على التصوير على المستوى الخلوي، ما يجعله الأحدث والأدق في تشخيص أمراض الأوعية الدموية والأورام.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون لإنشاء وحدات متخصصة لعلاج السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، حيث تجري حالياً دراسة المشروع بالتعاون مع مؤسسة “إنفست إنترناشيونال” الهولندية التي ستقدم الدعم اللازم لمصر في تنفيذ هذه المبادرة للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمهندس أحمد مخلوف المدير العام للشركة، والمهندس أسامة شاهين مدير قطاع وزارة الصحة بشركة فيليبس.