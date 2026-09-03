رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الاهتمام بالمواهب فى مختلف المجالات الرياضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 04:29 مساءً -

توجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتقدير لبعثة مصر الأولمبية من الأبطال والأجهزة الفنية والإدارية، مشيداً بهذا الإنجاز الرياضي التاريخي المشرف الذي رفع راية مصر عالياً في المحافل الدولية.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بالمنظومة الرياضية كافة؛ بضرورة تكثيف الاهتمام بالمواهب والكفاءات الناشئة في مختلف المجالات الرياضية، ورعايتهم رعايةً كاملة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن؛ باعتبار أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن وركيزة مستقبله الواعد.