أخبار مصرية

رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الاهتمام بالمواهب فى مختلف المجالات الرياضية

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الاهتمام بالمواهب فى مختلف المجالات الرياضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 04:29 مساءً -  

توجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتقدير لبعثة مصر الأولمبية من الأبطال والأجهزة الفنية والإدارية، مشيداً بهذا الإنجاز الرياضي التاريخي المشرف الذي رفع راية مصر عالياً في المحافل الدولية.

 

 

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بالمنظومة الرياضية كافة؛ بضرورة تكثيف الاهتمام بالمواهب والكفاءات الناشئة في مختلف المجالات الرياضية، ورعايتهم رعايةً كاملة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن؛ باعتبار أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن وركيزة مستقبله الواعد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا