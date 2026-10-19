أخبار مصرية

إعادة انتخاب السفيرة ماهي عبد اللطيف لعضوية هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي

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إعادة انتخاب السفيرة ماهي عبد اللطيف لعضوية هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 12:37 مساءً -  

في إطار التحرك الدبلوماسي المصري الهادف إلى توسيع نطاق المشاركة المصرية في المنظمات الدولية، أسفرت جهود وزارة الخارجية عن إعادة انتخاب السفيرة ماهي عبد اللطيف لعضوية الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بأغلبية كبيرة حيث حصلت على أعلى عدد أصوات ضمن المجموعة العربية في انتخابات الهيئة التي عُقدت يوم ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ على هامش الدورة ٥٢ لمجلس وزراء خارجية المنظمة.

 

يؤكد هذا الفوز حجم الثقة والتقدير للدور المصري في دعم العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عما تتمتع به الكفاءات الدبلوماسية المصرية من خبرة ومصداقية وقدرة على الإسهام الفاعل في أعمال الهيئات الدولية والإقليمية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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