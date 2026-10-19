بمشاركة 9 آلاف شخص و150 من صُنّاع القرار .. انطلاق فعاليات «منتدى مصر 2026»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 04:29 مساءً -

قالت مريم حسن، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من العاصمة الإدارية الجديدة، إن فعاليات «منتدى مصر 2026» انطلقت بمشاركة نحو 9 آلاف شخص و150 من صُنّاع القرار، لمناقشة التحديات وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، عبر 16 جلسة حوارية تتناول الاقتصاد والسياسات العامة والتعليم والصحة.

وأضافت حسن أن أجندة المنتدى تركز على بناء الإنسان المصري من خلال ثلاثة ملفات رئيسية، هي التعليم وتطوير المناهج وأساليب التقييم ودور المعلم والأسرة، والشباب والرياضة وتحويل الفرص المتاحة إلى إنجازات ملموسة، إلى جانب الثقافة والقيم الاجتماعية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية.

وأوضحت مراسلة «إكسترا نيوز» أن مناقشة هذه الملفات تستهدف إعداد أجيال تمتلك الوعي والهوية الوطنية، بما يدعم استدامة التنمية ويحافظ على المكتسبات التنموية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.