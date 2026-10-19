«أنتوا أحلى حاجة في الدنيا».. فخامة الرئيس الزعيم السيسي يشيد بأطفال منتدى مصر 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - أشاد فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، بأداء مجموعة من الأطفال الذين قدموا فقرة فنية خلال فعاليات افتتاح منتدى مصر 2026، مرحبًا بهم بكلمات حملت طابعًا إنسانيًا، قائلًا: «أهلًا بيكم.. أنتوا أحلى حاجة في الدنيا، شكرًا جزيلًا».

وجاءت الفقرة الفنية ضمن فعاليات افتتاح المنتدى، الذي يناقش القضايا الوطنية والمجتمعية ذات الأولوية، ويفتح المجال أمام تبادل الرؤى والأفكار بشأن التحديات الراهنة وسبل التعامل معها.



منتدى مصر 2026 يناقش حصاد التنمية وأولويات المستقبل



ويُعقد المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة المواطنين والمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان والأحزاب، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة وموائد مستديرة وورش عمل.

وتتناول المناقشات أثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية على حياة المواطنين، ومدى تحقيقها أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تقييم جودة الخدمات ورصد التحديات التي تحتاج إلى معالجة خلال المرحلة المقبلة.

كما يستهدف المنتدى الاستماع إلى تجارب المواطنين والاستفادة من البيانات والمؤشرات الرسمية وآراء الخبراء والباحثين، وصولًا إلى تحديد أولويات التنمية والتحركات المطلوبة مستقبلًا.