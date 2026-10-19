موعد شهر رجب فلكيًا وأول أيامه.. الحسابات الفلكية تكشف غرة الشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 12:29 صباحاً - يولد هلال شهر رجب لعام 1448 هجرياً مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 52 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من جمادى الآخرة 1448 هجريا الموافق 9/12/2026 (يوم الرؤية).

غرة شهر رجب 1448 هجريا فلكياً

ووفقا الحسابات الفلكية تكون غرة شهر رجب 1448 هجريا فلكياً يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 ميلادياً.

التقويم الهجرى

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذي القعدة – 12 ذي الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.