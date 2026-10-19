مدبولي يكشف أرقام المشاركة في منتدى مصر 2026.. 16 ألف مقترح و17 مليون مشاهدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تلقي 16 ألف فكرة ومقترح من المواطنين بشأن منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن موقع المنتدى سجل 17 مليون مشاهدة وتعليق، إلى جانب 61 ألف تسجيل للمشاركة في تقديم المقترحات.



450 مواطنًا يطرحون 150 فكرة في جلسات الاستماع

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في افتتاح منتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة أجرت استطلاعات رأي لتحديد القضايا الأكثر أهمية لمناقشتها خلال فعاليات المنتدى.

وأضاف أن جلسات الاستماع التي عُقدت بالأكاديمية الوطنية للتدريب شهدت مشاركة 450 مواطنًا قدموا 150 فكرة، بالتوازي مع تنظيم 30 جلسة تحضيرية في 28 جامعة مصرية، فضلًا عن مشاركة مراكز الفكر وعقد جلسات في الجامعات المصرية العريقة.

وأكد رئيس الوزراء أن جلسات المنتدى ستتناول شواغل المواطنين وأولوياتهم، بما يتيح عرض آرائهم ومناقشة القضايا التي تمس حياتهم اليومية.



«ماذا تقول للرئيس إذا قابلته؟».. مطالب المواطنين على طاولة المنتدى



وشهدت الجلسة الافتتاحية عرض تقرير بعنوان «ماذا تقول للرئيس إذا قابلته؟»، رصد آراء المواطنين بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالتنمية وبناء الدولة، من بينها مشروعات الطرق والكباري، والتأمين الصحي الشامل، والأمن والأمان، إلى جانب مطالب واحتياجات مجتمعية أخرى.



منتدى مصر 2026 يناقش أثر المشروعات القومية على حياة المواطنين

ويُعقد المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية ذات الأولوية، وفتح المجال لتبادل الرؤى حول التحديات الراهنة وسبل التعامل معها، بمشاركة المواطنين والمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان والأحزاب.

وتتركز المناقشات على تقييم أثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نُفذت خلال السنوات الماضية على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم، ومدى تحقيقها أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحديد الملفات التي تحتاج إلى استكمال أو تطوير.

ولا تقتصر أجندة المنتدى على استعراض ما تحقق، بل تمتد إلى تقييم نتائج التنفيذ، ومدى وصول ثمار التنمية إلى الفئات والمناطق المستهدفة، ورصد الفجوات القائمة وأسبابها، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

ويعتمد المنتدى في مناقشاته على الجمع بين البيانات والمؤشرات الرسمية، وتجارب المواطنين في الحياة اليومية، وآراء الخبراء والباحثين والجامعات ومراكز الفكر وممثلي القطاعات المعنية، بهدف تكوين صورة متكاملة عن نتائج السياسات التنموية وتحديد مسارات العمل المستقبلية.