منتدى مصر 2026.. الأجندة الكاملة لـ 16 جلسة حوارية و 150 صانع قرار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - اليوم انطلقت فعاليات «منتدى مصر 2026» والذي يمتد حتى الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

وكان أعلن فخامة الرئيس الزعيم عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ«منتدى مصر 2026»، لبدء تسجيل الحضور وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية.

وقام الرئيس بدعوة جميع مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري، بمختلف الأطياف والتوجهات، إلى التسجيل عبر الموقع الخاص بالمنتدى، وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات.

يضم المنتدى 16 جلسة حوارية، بمشاركة خبراء متخصصين، و150 صانع قرار من مختلف القطاعات التنموية، و8000 مشارك يمثلون مختلف الفئات.

ما هي أجندة «منتدى مصر 2026»؟

اليوم الأول: بناء الإنسان " ثلاث جلسات"

الجلسة الأولى: ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟

في هذه الجلسة تناقش مدى نجاح التحولات التي شهدتها منظومة التعليم والتدريب في الانتقال من التركيز على إتاحة التعليم إلى جودة ما يتعلمه الطالب فعليًا، ومدى جاهزيته للجامعة ثم سوق العمل. مع توضيح رؤية المرحلة المقبلة، وما يُستهدف استكماله على مستوى جودة التعلم، والمناهج، والتقييم، والمعلم، والمهارات المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على رؤية التطوير المستقبلي للتعليم الجامعي وربط البرامج والبحث والابتكار باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، بما يعزز جودة المخرجات وجاهزية الخريجين.

الجلسة الثانية: الشباب والرياضة.. من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير

كما تستعرض الجلسة حوارًا متكاملًا حول رحلة الشباب من اكتشاف الفرصة والوصول إليها، إلى بناء القدرات وتحويل المواهب والأفكار إلى إنجاز وتأثير حقيقي. وتتناول محاور اكتشاف ورعاية المواهب، والتدريب والتأهيل، والرياضة والإبداع والابتكار، والمشاركة الشبابية، وقياس أثر البرامج والسياسات، من خلال رؤى مؤسسية وتجارب حقيقية لنماذج شبابية ورياضية ملهمة.

كما تفتح الجلسة نقاشًا حول كيفية تطوير منظومة أكثر تكاملًا واستدامة، تضمن وصول الفرص إلى الشباب وتحويلها إلى مهارات وقدرات وإنجازات ومشروعات ذات أثر، لتقدم الجلسة رسالة رئيسية مفادها أن الفرصة بداية الطريق، وأن التأثير هو ما يصنعه الشباب بها.

الجلسة الثالثة: الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية

تناقش الجلسة الفجوة بين القيم والسلوك المجتمعي، والوقوف على مسبباتها وأوجه العمل المختلفة لتقليصها، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك الفردي والمجتمعي. كما تناقش دور الدولة والمؤسسات الدينية والثقافية والفنية والتعليمية، بالتكامل مع دور الأسرة، في ترسيخ القيم الاجتماعية المشتركة، وقياس مدى انعكاسها على سلوك المواطنين، مع تحديد فجوات التأثير وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

اليوم الثاني: التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن

يضم اليوم الثاني ثلاث جلسات.

الجلسة الأولى: التنمية الحضرية والعمرانية

تقدم الجلسة أثر جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة في تحسين جودة حياة المواطن، وتتناول تطوير المناطق العشوائية، ومبادرة «حياة كريمة»، وإنشاء المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان، والطرق، والنقل، وخدمات البنية التحتية، وأثرها على المواطن.

وتحاول الجلسة الإجابة عن تساؤل رئيسي: ما مستهدفات الدولة للفترة المقبلة في مجال تعزيز البنية الحضرية والعمرانية، وما أثر ذلك على المواطن؟

الجلسة الثانية: صحة المواطن

تقدم الجلسة مسيرة تطوير المنظومة الصحية في مصر، مستعرضةً ثمار المبادرات الرئاسية وما أرساه التأمين الصحي الشامل من عدالة صحية، ثم تُصغي إلى فجوات الجودة ومواضع الانقطاع في رحلة المريض، وتتوقف عند توطين الدواء والتكنولوجيا الطبية باعتبارهما ضمانة للسيادة الصحية، و الصحة ليست رقمًا في تقرير، ولا مبنى يُفتتح ثم يُنسى؛ إنها الرحلة التي يقطعها المواطن من أول عَرَضٍ يقلقه إلى آخر جرعة تطمئنه.

وتختتم الجلسة بأولويات المرحلة المقبلة: وقاية تسبق المرض، وكوادر أكثر كفاءة، واستدامة تحمي ما تحقق.

الجلسة الثالثة: مصر رقمية

تناقش الجلسة ما تحقق لبناء مجتمع رقمي آمن ومتكامل، محوره الإنسان، وتستعرض ما تحقق في تطوير البنية التحتية والاتصال، وبناء القدرات الرقمية، ودعم ريادة الأعمال، وتبسيط الخدمات الحكومية عبر منصة مصر الرقمية والمنظومات القطاعية، ومنها منظومات العدالة، والشبكة المالية الحكومية المتكاملة، وشبكة الحماية الاجتماعية الرقمية، ومنظومات حوكمة تداول المنتجات المدعمة، مثل البترول ومشتقاته والأسمدة المدعمة، التي تمس المواطن.

كما تتناول التحديات التي كشفت عنها مراحل التنفيذ، وفي مقدمتها تكامل البيانات بين الجهات، وإعادة هندسة الإجراءات، وضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين، وبعض التشريعات اللازمة لإتمام عمليات التحول الرقمي.

ثم تستعرض الخطط المقبلة لتقديم تجربة رقمية متكاملة للمواطن والمستثمر، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية لتشمل قطاعًا أوسع من المستفيدين، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وحوكمته، وتنمية صناعة مراكز البيانات، بما يعزز السيادة الرقمية، حتى يصبح للتحول الرقمي أثر ملموس في حياة المواطن والمستثمر، ويعزز التنافسية الاقتصادية لمصر، ويرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بشكل متكامل.

اليوم الثالث: الحماية والأمان المجتمعي

الجلسة الأولى: أمن الوطن والمواطن

تقدم الجلسة الجهود المبذولة من وزارة الداخلية لتطوير منظومة الأمن والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، وكذلك آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة.

كما تتطرق الجلسة إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر، وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في إقليم مضطرب وعالم متغير.

الجلسة الثانية: منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية

تستعرض جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» تسليط الضوء على جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل، وما يُتخذ من إجراءات للانتقال بها من مرحلة «الخروج من العوز» إلى «دائرة الإنتاج»، إلى جانب بحث مطالب الطبقة المتوسطة.

كما تتناول الجلسة منظومة الدعم النقدي والسلعي، وتبحث في الآليات والسبل التي يمكن انتهاجها خلال الفترة المقبلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية واستدامتها.

الجلسة الثالثة: الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل

تقدم الجلسة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والمائي في ظل النمو السكاني، والتغيرات المناخية، ومحدودية الموارد المائية، وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، مع استعراض جهود الدولة المصرية في مواجهة تلك التحديات، والخطوات المستقبلية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي.

اليوم الرابع: الاقتصاد

يضم اليوم الرابع أربع جلسات.

الجلسة الأولى: مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل

تتناول الجلسة رحلة تطور منظومة الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية، وما تم بناؤه من قدرات في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والطاقة المتجددة، وصولًا إلى مناقشة التحدي المقبل، وهو كيفية البناء على ما تحقق لتعزيز أمن الطاقة، وزيادة الإنتاج، وتنويع المصادر، ومواجهة أي صدمات مستقبلية محتملة بأقل تكلفة ممكنة على الاقتصاد والمواطن.

الجلسة الثانية: استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة

تقدم الجلسة أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون والمستثمرون والعمال، مع عرض الإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحسين بيئة العمل.

الجلسة الثالثة: موارد النقد وإدارة الدين

تحاول الجلسة الإجابة عن عدة تساؤلات، تتضمن: من أين يأتي الدولار؟ وأين يذهب؟ وهل الدين تحت السيطرة؟

وذلك على مائدة حوار واحدة، يطرح خلالها الخبراء الأسئلة التي تشغل كل بيت مصري، ويرد عليها الوزراء والمسؤولون المعنيون بوضوح وبالأرقام.

الجلسة الرابعة: ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

تتناول الجلسة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي سيشكل مسارًا تنمويًا وطنيًا ممتدًا لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي والترتيبات المرتبطة به.

وتهدف الجلسة إلى إيضاح كيفية البناء على مكتسبات برامج الإصلاح السابقة، للانتقال الحاسم من مجرد الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مرحلة الانطلاق نحو نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.

اليوم الخامس: شواغل الرأي العام

ورش العمل

تقدم ورش العمل عددًا من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، من خلال حوار مباشر يجمع الخبراء والمتخصصين، إلى جانب المواطنين والفئات المتأثرة بكل قضية، والشباب، وممثلي المجتمع المدني.

وتتيح الورش مساحة لعرض التجارب والتحديات ومناقشة البدائل والحلول، بهدف الخروج بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في تحسين الخدمات ومعالجة المشكلات المطروحة، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

الابتكار وريادة الأعمال

تتناول الجلسة تطور منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، وما أطلقته الدولة من برامج ومبادرات لدعم الشباب والشركات الناشئة، من خلال تجارب واقعية لرواد أعمال في مجالات مختلفة، يعرضون أبرز محطات تأسيس شركاتهم ونموها، وأثر الدعم الحكومي في مسيرتهم، والتحديات التي لا تزال تواجههم.

كما توضح الجلسة دور الابتكار في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحدد أولويات المرحلة المقبلة لتهيئة بيئة أكثر دعمًا لتأسيس الشركات وتوسعها، وربط ريادة الأعمال بأهداف التنمية والاستثمار والنمو الاقتصادي.

اليوم السادس: ختام المنتدى

الجلسة الختامية للمنتدى