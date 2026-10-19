فى منتدى مصر 2026.. ياسمين العبد تحذر من تصديق الذكاء الاصطناعى دون تحقق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 02:33 مساءً - تحدثت ياسمين العبد عن مخاطر الاعتماد غير الواعي على الذكاء الاصطناعي في الحصول على المعلومات، في الجلسة من منتدى مصر 2026، مشيرة إلى أن كثيرين يصدقون إجابات قد تكون خاطئة أو غير دقيقة، ويبنون عليها مواقفهم وآراءهم، بل ويدافعون عنها في النقاشات دون التأكد من صحتها.

وأوضحت ياسمين العبد، أن سهولة الوصول إلى المعلومات في عصر التكنولوجيا تمثل ميزة مهمة، لكنها قد تتحول إلى مصدر للتضليل عندما يتعامل المستخدم مع إجابات جوجل وأدوات الذكاء الاصطناعي باعتبارها حقائق مؤكدة، دون التحقق من مصادرها أو الانتباه إلى احتمال أن تكون ناقصة أو غير دقيقة.

وأكدت ياسمين العبد، أن الحل لا يكمن في مقاطعة الذكاء الاصطناعي، وإنما في تعلم كيفية استخدامه بذكاء، من خلال طرح الأسئلة، وتحليل الإجابات، ومراجعة المعلومات والتأكد من صحتها قبل تصديقها أو تداولها.

وتساءلت ياسمين العبد: "هل أنا بفكر، ولا المستقبل ملك اللي عنده شجاعة إنه يسأل؟"، مشددة على أهمية تنمية التفكير النقدي وفهم التكنولوجيا بدلًا من التسليم بكل ما تقدمه، خاصة في عصر يتزايد فيه انتشار المعلومات المضللة والوعي الزائف.

واختتمت ياسمين العبد، بالتأكيد على أن الوعي مسؤولية، وأن طريقة تعاملنا مع المعلومات والتكنولوجيا تسهم في تشكيل وعينا ووعي الأجيال القادمة