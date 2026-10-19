منتدى مصر 2026 يستعرض طفرة التعليم الجامعي.. ارتفاع عدد الجامعات إلى 131 جامعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - استعرض منتدى مصر 2026 تطور منظومة التعليم الجامعي في مصر منذ عام 2014، وما شهدته من توسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، وتنويع مسارات التعليم العالي، وصولًا إلى 131 جامعة على مستوى الجمهورية.



131 جامعة وتوسع في التعليم التكنولوجي والأهلي



وتضمنت فعاليات المنتدى عرض فيديو استعرض انتشار الجامعات الحكومية في مختلف المحافظات، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، إلى جانب افتتاح فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الجديدة، وتدشين 14 جامعة تكنولوجية بشراكات محلية ودولية مع المؤسسات الصناعية.

كما تناول العرض دور بنك المعرفة المصري في إتاحة مصادر المعرفة، وجهود صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فضلًا عن تطور أداء الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.



وزراء التعليم والخبراء يناقشون مستقبل التعلم



جاء ذلك خلال المائدة المستديرة الأولى بمنتدى مصر 2026، الذي شهدت جلسته الافتتاحية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والنواب والقيادات الجامعية وممثلين عن مختلف فئات المجتمع.

وشارك في المائدة المستديرة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات ورؤساء القطاعات بوزارة التعليم العالي.



«ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»



وناقشت المائدة المستديرة، التي حملت عنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، مدى نجاح التحولات في منظومة التعليم والتدريب في الانتقال من مجرد إتاحة التعليم إلى تحسين جودته، وقياس ما يكتسبه الطلاب من معارف ومهارات تؤهلهم للجامعة وسوق العمل.

وتطرقت المناقشات إلى أولويات تطوير المناهج وأساليب التقييم، والارتقاء بأداء المعلم، وتنمية المهارات المطلوبة مستقبلًا، إلى جانب استعراض سبل تطوير التعليم الجامعي وربط البرامج الدراسية والبحث العلمي والابتكار باحتياجات سوق العمل والوظائف المستقبلية.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز جودة مخرجات التعليم ورفع جاهزية الخريجين، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل ومتطلبات التنمية.