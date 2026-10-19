منتدى مصر 2026.. أبرز المعلومات والتساؤلات والأهداف المرجوة من انعقاده

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 02:33 مساءً - انطلق اليوم، منتدى مصر 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحاً والذي يمتد حتى الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

ما هي أبرز معلومات عن منتدى مصر 2026؟

- المنتدى منصة وطنية للحوار حول مسارات التنمية والشراكة، تجمع بين آراء المواطنين والخبراء وصناع القرار لرصد التحديات وطرح رؤى عملية للمستقبل.

- ينطلق «منتدى مصر 2026»، من مجموعة من التساؤلات التي تمس بصورة مباشرة مسار التنمية وحياة المواطنين، وفي مقدمتها: كيف انعكست السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية على مستوى معيشة المواطن وجودة الخدمات المقدمة إليه؟ وإلى أي مدى حققت هذه السياسات والمشروعات أهدافها الاقتصادية والاجتماعية؟ وما الملفات التي تحتاج إلى استكمال أو تطوير خلال المرحلة المقبلة؟

- يطرح المنتدى قراءة موضوعية لما جرى تنفيذه، في مواجهة التحديات التي واجهت الدولة، من خلال استعراض أهم السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها والمشروعات التي تم إطلاقها، وتحليل النتائج والآثار الفعلية على المواطن والاقتصاد والمجتمع.

منتدى مصر 2026

- يعطي المنتدى مساحة للحوار المباشر بين المواطن، والمسؤولين، والخبراء، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ونواب البرلمان، والأحزاب، بما يساعد على طرح وجهات نظر متعددة، واختبار البدائل المتاحة، والوصول إلى فهم مشترك لطبيعة التحديات والأولويات.

- تدار المناقشات في صورة جلسات عامة وحوارات متخصصة وموائد مستديرة، بحيث تنتهي كل جلسة بمخرجات محددة توضح القضية محل النقاش، وما اتخذ بشأنها، والنتائج التي تحققت والفجوات المتبقية، والإجراءات المقترحة للتعامل معها.

- من خلال هذا الحوار الوطني القائم على المعلومات والخبرة والتجربة الواقعية، يسعى المنتدى إلى الانتقال من عرض السياسات والمشروعات إلى تقييم أثرها، ومن تشخيص التحديات إلى صياغة أولويات عملية للمرحلة المقبلة.

منتدى مصر 2026

- لن تقتصر المناقشات على رصد ما تم إنجازه، بل تمتد إلى تقييم التنفيذ، ومدى وصول العائد إلى الفئات والمناطق المستهدفة، وقدرة السياسات المتبعة على تحقيق نتائج مستدامة، إلى جانب تحديد الفجوات التي ما زالت قائمة وأسبابها والخطوات والتحركات المستقبلية لاستكمال مسار التنمية.

- يرتكز المنتدى في مناقشاته على الجمع بين عدة مصادر رئيسية للمعرفة والتقييم منها: البيانات والمؤشرات الرسمية التي توضح اتجاهات الأداء، وتجربة المواطن التي تكشف الأثر الفعلي للسياسات والخدمات في الحياة اليومية، والرأي والتحليل المتخصص الذي يقدمه الخبراء والباحثون ومراكز الفكر والجامعات وممثلو القطاعات المعنية.

- يتيح هذا التكامل بتكوين صورة أكثر دقة وتوازن حول ما تحقق، وما يجري تنفيذه، وما يحتاج إلى مراجعة، والتحركات والتدخلات الإضافية في المستقبل.

ما هي الغاية من منتدى مصر 2026؟

وترتكز الغاية النهائية في تحديد ما ينبغي استكماله، وما يحتاج إلى تطوير أو إعادة توجيه، والملفات التي تتطلب مزيداً من العمل والمتابعة، تمهيداً لترجمة نتائج المنتدى إلى توجهات وبرامج تنفيذية واضحة، ترتبط بجداول زمنية وجهات مسؤولة ومؤشرات قابلة للقياس والمتابعة.

وكان فخامة الرئيس الزعيم عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ«منتدى مصر 2026»، لبدء تسجيل الحضور وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية.

وقام الرئيس بدعوة جميع مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري، بمختلف الأطياف والتوجهات، إلى التسجيل عبر الموقع الخاص بالمنتدى، وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات.

و يضم المنتدى 16 جلسة حوارية، بمشاركة خبراء متخصصين، و150 صانع قرار من مختلف القطاعات التنموية، و8000 مشارك يمثلون مختلف الفئات.