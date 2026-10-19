رئيس مجلس الوزراء يعلق على إضافة التاريخ والعربى للمجموع بالمدارس الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن ملف التعليم بالنسبة لمصر يحتل الأولوية القصوى من منطلق أن تقدم أى دولة يقاس بجودة التعليم ومتطلبات العصر، وهذا التحدى فى هذا الملف كبير جدا فى كثير من الدول وعلينا أن نتابع ما يحدث حاليا فى كثير من الدول، وهذه الدول ليس لديها التحديات الضخمة التى توجد لدينا، قائلا: ناس كتير بتقول ليه مش بتركزوا فى الصحة والتعليم؟، متابعا: كان ينفع أطور مناهج عدد الطلاب فى الفصل وصل إلى 120 طالب فى الفصل هيتعلموا إيه!.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: كان لدينا عجز فى المعلمين والمدرسين كانوا غير مؤهلين لتدريس المناهج الجديدة ولكن اليوم قطعنا شوط كبير فى حل هذه المشاكل التى تراكمت على مدار سنين، ولكن الفترة المقبلة التركيز سيكون على جودة ومنظومة التعليم.

وأجاب رئيس مجلس الوزراء عن سؤال حول لماذا تم تطبيق شهادة البكالوريا المصرية؟: موضحا أن الطلاب فى التعليم الدولى يحصلون على فرص متعددة فى الامتحانات ولكن فى الثانوية العامة العادية فرصة واحدة والطالب إذا تعب أو تعرض لمشكلة صحية لن يستطيع أن يعوض الامتحان ، وانا قلب بيتقطع حينما اقرأ أن طالبا مات بسبب منظومة امتحانات الثانوية العامة، قائلا: فى منظومة البكالوريا المصرية تم مساواة الطلاب بزملائهم فى المدارس الدولية الذين يحصلون على فرص متعددة وأولياء الأمور يدخلون هذه المدارس بمبالغ كبيرة .

وقال رئيس مجلس الوزراء: تطوير المناهج أمر ضرورى لأن هناك يوميا تغيير وجديد فى العلوم المختلفة وخاصة الرياضيات والعلوم ومن ثم يجب أن تكون المناهج محدثة حتى يصل للطالب ما هو جديد وطبيعى أن يتم النظر للمناهج كل فترة زمنية لمواكبة التغييرات.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن إضافة التاريخ والعربى للمجموع فى المدارس الدولية وشكاوى أولياء الأمور، متسائلا: هل حد نظر لأبنائنا فى هذه المدارس ومدى إجادتهم للغة العربية؟ وده خطر كبير على الأمن القومي وتدخلنا لحماية أبنائنا.

وانطلقت فعاليات المائدة المستديرة الأولى ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 ، بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟ بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتى المائدة المستديرة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟ ، وتناقش الجلسة مدى نجاح التحولات التي شهدتها منظومة التعليم والتحريب في الانتقال من التركيز على إتاحة التعليم إلى جودة ما يتعلمه الطالب فعليًا، ومدى جاهزيته للجامعة ثم سوق العمل. مع توضيح رؤية المرحلة المقبلة، وما يستهدف استكماله على مستوى جودة التعلم، والمناهج، والتغييم، والمعلم، والمهارات المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على رؤية التطوير المستقبلي للتعليم الجامعي وربط البرامج والبحث والابتكار باحتياجات سوق العمل ووظاتف المستقبل، بما يعزز جودة المخرجات وجاهزية الخريجين.