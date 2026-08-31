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الأوقاف تنظم 625 ندوة بالمحافظات الحدودية حول «النبي ﷺ الأنموذج الأمثل لمكارم الأخلاق»

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الأوقاف تنظم 625 ندوة بالمحافظات الحدودية حول «النبي ﷺ الأنموذج الأمثل لمكارم الأخلاق»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 02:37 مساءً -  

 

تنظم وزارة الاوقاف اليوم الاثنين، نحو 625 ندوة علمية بعنوان «النبي ﷺ الأنموذج الأمثل لمكارم الأخلاق»، وذلك عقب صلاة العشاء، بعدد من المديريات الحدودية، في إطار برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، وضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك».

 

وتستهدف الندوات تقديم رؤية متكاملة حول السيرة النبوية ومكارم الأخلاق التي جسدها النبي ﷺ في مختلف جوانب حياته، مع التركيز على أثر الأخلاق في بناء الإنسان وتعزيز العلاقات داخل المجتمع، بما يساعد على نشر القيم الإيجابية وتصحيح المفاهيم والسلوكيات.

 

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج الندوات العلمية الذي تنفذه وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين في إطار رؤيتها لتعزيز الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد، وربط الخطاب الديني بالقضايا التي تسهم في بناء الوعي وترسيخ منظومة القيم لدى أفراد المجتمع.، نحو 625 ندوة علمية بعنوان «النبي ﷺ الأنموذج الأمثل لمكارم الأخلاق»، وذلك عقب صلاة العشاء، بعدد من المديريات الحدودية، في إطار برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، وضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك».

 

وتستهدف الندوات تقديم رؤية متكاملة حول السيرة النبوية ومكارم الأخلاق التي جسدها النبي ﷺ في مختلف جوانب حياته، مع التركيز على أثر الأخلاق في بناء الإنسان وتعزيز العلاقات داخل المجتمع، بما يساعد على نشر القيم الإيجابية وتصحيح المفاهيم والسلوكيات.

 

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج الندوات العلمية الذي تنفذه وزارة الأوقاف، في إطار رؤيتها لتعزيز الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد، وربط الخطاب الديني بالقضايا التي تسهم في بناء الوعي وترسيخ منظومة القيم لدى أفراد المجتمع.

 

 

اخبار الازهر، الوعى،  ندوات،  625 ندوة علمية ، بعنوان «النبي ﷺ ، المكارم الأخلاق،

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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