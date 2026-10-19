الزعيم الرئيس السيسي يشهد عروضًا عن مصر والهوية الوطنية والوعي خلال منتدى مصر 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 05:21 مساءً - شهدت فعاليات افتتاح منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان «من الحلم إلى الواقع»، ضمن سلسلة من المواد المرئية التي استعرضت مسيرة مصر وقضايا التنمية والهوية الوطنية والوعي.



أفلام تسجل مسيرة مصر وتناقش قضايا الوعي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد، صباح الاثنين، افتتاح أعمال منتدى مصر 2026 بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس في العاصمة الجديدة، بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة.

وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم «ماذا ننتظر من المنتدى»، ثم فقرة «من أين بدأنا»، وفيلم «لو قابلت الرئيس هتقول له إيه»، إلى جانب عرض للدكتور مصطفى مدبولي، وفيلم «مصر في عيون العالم»، وفقرة «يعني إيه تبقى مصري».

واختُتم الجزء الأول بفقرة غنائية بعنوان «أغنية مصري»، قدمها كورال أطفال من دار الأوبرا المصرية، وحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تحية الأطفال عقب انتهاء فقرتهم.



الهوية الوطنية والوعي الرقمي ضمن فعاليات المنتدى

وتناول الجزء الثاني من الجلسة موضوعات الهوية الوطنية وتشكيل الوعي، من خلال عرض عن «الهوية الوطنية»، وفيلم بعنوان «كيف يوجه الوعي»، وفقرة «جيل زد.. كيف نختار مصادرنا»، إلى جانب مواد تناولت التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، والوعي بالمعلومات المضللة، وسبل الاستفادة من التكنولوجيا.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار مناقشات منتدى مصر 2026 للقضايا الوطنية والمجتمعية، وطرح الرؤى المتعلقة بالتنمية والهوية والوعي، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن مختلف فئات المجتمع.