استهداف تحشيدات للعدو في معسكر العلم
أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في معسكر العلم الذي يديره ضباط سعوديون في المناطق الشرقية.
وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن الاستهداف أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من تحشيدات العدو السعودي بينهم ضباط سعوديون.
وحذّر المخدوعين من الاستجابة لدعوات العدو السعودي لاستجلابهم بأمواله المدنسة إلى محارق الموت، واسترخاصهم بدلا عن جنوده غير مكترث بحياتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : استهداف تحشيدات للعدو في معسكر العلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.