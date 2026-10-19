أخبار اليمن : استهداف تحشيدات للعدو في معسكر العلم

استهداف تحشيدات للعدو في معسكر العلمأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في معسكر العلم الذي يديره ضباط سعوديون في المناطق الشرقية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن الاستهداف أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من تحشيدات العدو السعودي بينهم ضباط سعوديون.

وحذّر المخدوعين من الاستجابة لدعوات العدو السعودي لاستجلابهم بأمواله المدنسة إلى محارق الموت، واسترخاصهم بدلا عن جنوده غير مكترث بحياتهم.