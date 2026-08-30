وزير الرى يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة مطالب المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 12:41 مساءً - التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من أعضاء مجلس النواب، لبحث عدد من المطالب الجماهيرية والطلبات المقدمة من المواطنين، وذلك بحضور النواب أحمد السنجيدي، جمال الفار، محمد الشويخ، حمادة سليمان، ومصطفى مزيرق.

وأكد سويلم أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة رئيسية للتواصل مع المواطنين والتعرف على المشكلات والاحتياجات المتعلقة بالمنظومة المائية، ودراسة الحلول المناسبة لها في إطار الضوابط الفنية والقانونية.

وخلال اللقاء، وجه وزير الري بسرعة معاينة ودراسة طلبات صيانة عدد من الكباري على الترع والمصارف، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للحالة الفنية ومدى الحاجة إلى الصيانة أو الإحلال والتجديد.

كما وجه بسرعة معاينة أحد المصارف الزراعية المطلوب تطهيره، واتخاذ ما يلزم وفقًا لحالته على الطبيعة.

وشهد اللقاء كذلك مناقشة طلبات تغطية عدد من المجاري المائية، حيث شدد الوزير على ضرورة إخضاع هذه الطلبات لدراسة فنية دقيقة للتأكد من عدم تأثيرها على كفاءة شبكة الترع والمصارف وقدرتها على أداء وظائفها، مع الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.

وأكد سويلم أهمية مواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية لرفع الوعي بمخاطرها والحفاظ على نظافة المجاري المائية وجودة المياه.

كما ناقش اللقاء طلبات استغلال بعض الأراضي المملوكة للوزارة في إقامة مشروعات خدمية، حيث وجه الوزير بدراستها وفق القواعد والضوابط المنظمة وخطة الوزارة لاستثمار أملاكها.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاستجابة لمطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، والحفاظ على الموارد المائية وتطوير البنية التحتية للمنظومة المائية.