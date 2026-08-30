ارتفاع عدد قتلى فيضانات نيبال إلى 781

ارتفاع عدد قتلى فيضانات نيبال إلى 781أعلنت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات إلى 781 قتيلا، مع استمرار البحث عن 2502 مفقود.

وأوضح مجلس السياحة النيبالي، أن الاتصال لا يزال مفقودا مع 591 أجنبيا، في حين تم إنقاذ 289 آخرين، وتم التواصل مع 5، من بينهم ثلاثة إسبان وأمريكي وبلجيكي.

ويواصل رجال الإنقاذ جهود البحث عن 2502 شخص مفقود، من بينهم 933 من العاملين في مشروع الطاقة الكهرومائية.

وتقوم 37 شاحنة و7 رحلات جوية بالمروحيات بتوزيع الإمدادات الغذائية وغير الغذائية، كما تم نشر فرق طبية جراحية متخصصة في المناطق المتضررة.

وتواجه فرق الإنقاذ ظروفا ميدانية وجوية صعبة، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين وتقديم المساعدات للمتضررين، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات انتشال الجثامين والوصول إلى المناطق المعزولة.

واجتاحت فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية، يوم الأربعاء الماضي، مناطق على الحدود بين نيبال والتبت الصينية، وجرفت قرى وألحقت أضراراً واسعة بالطرق والبنية التحتية.