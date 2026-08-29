وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال أغسطس: إصدار 907 تراخيص جديدة وتمويل المشروع القومي للبتلو والموافقة على 777 تسجيلة أعلاف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 01:21 مساءً - كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إصدار 907 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر أغسطس، شملت منح 167 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة ومطابقة المواصفات.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول جهود وأنشطة القطاع خلال شهر أغسطس الجاري.

واوضح سليمان أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة مستمرة من المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربين، والنهوض بقدرات القطاع بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.

وكشف رئيس القطاع عن الموافقة على 777 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، توزعت بين 416 تسجيلة محلية و361 تسجيلة مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، مشددا على أن إحكام الرقابة والتسجيل يهدف بالأساس إلى خفض تكلفة الإنتاج وتحسين معدلات التحويل الغذائي وجودة المنتج النهائي.

واضاف أنه قد تم أيضا خلال الشهر ذاته منح 28 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في مناطق الظهير الصحراوي، مراعاةً لاشتراطات الأمان الحيوي ولإبعاد الأنشطة الإنتاجية الكبرى عن الكتل السكنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واجراء تجارب التجانس لـ47 مصنع أعلاف تضم 106 خطوط إنتاج مخصصة للدواجن والماشية والأسماك تمهيدًا لترخيصها.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى الإشراف على إعدام شحنة ضخمة من إضافات الأعلاف المستوردة غير المطابقة للمواصفات بلغت 2304 أطنان بالإضافة إلى 1200 لتر، عبر لجان تفتيشية مشتركة لمنع تسربها للأسواق. بالتوازي مع مواصلة الحملات التفتيشية المفاجئة على المصانع والمخازن بالمحافظات لمواجهة الاحتكار وحجب السلع وضبط المخالفين.

وأعلن عن أن اغسطس، قد شهد أيضا اعتماد تمويلات جديدة قدرها 59.850 مليون جنيه لصالح 47 مستفيدًا لتربية وتسمين 855 رأس ماشية ضمن المشروع القومي للبتلو، وانه بذلك قد بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة منذ انطلاق المشروع إلى أكثر من 11.514 مليار جنيه، استفاد منها نحو 46,398 مربيًا من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات، بقرى مبادرة "حياة كريمة"، بإجمالي يتجاوز 543,417 رأس ماشية.

واضاف أنه تم تنظيم 8 ندوات إرشادية وتدريبات عملية في عدد من المحافظات لنقل الممارسات الحديثة في التغذية والرعاية وخفض التكاليف للمربين، ذلك بالإضافة الى تصدير كميات من أعلاف الأسماك، وإضافات الأعلاف، والدواجن المجمدة ومصنعاتها، وبيض المائدة، فضلاً عن أنواع من الطيور المجمدة كالسمان والبط والحمام والرومي إلى عدة أسواق عربية وأجنبية، مما يعكس جودة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.