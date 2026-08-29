استعدادا لأي طاريء.. شمال سيناء ترفع درجة الإستعداد للجاهزية والتعامل الفوري مع أي مستجدات (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 08:33 مساءً -

أجرت لجنة قيادية رفيعة المستوى اليوم جولة تفقدية ميدانية لبحث وتقييم المواقع المرشحة لإقامة معسكر إيواء مجهز على أعلى مستوى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بضرورة رفع كفاءة الجاهزية والتعامل الفوري مع أي مستجدات أو حالات طارئة،

ضمت الجولة القائد العسكري للمحافظة، والسكرتير العام للمحافظة،وإيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب مدير مديرية التضامن الاجتماعي , وايهاب بكير رئيس مجلس ومدينة العريش ،وشملت المرور الميداني على كل من "معسكر العريش" و"استاد العريش الرياضي" للمفاضلة بينهما واختيار الموقع الأكثر ملاءمة من حيث المساحة، والخدمات، وسهولة التجهيز.

وأسفر المرور والمعاينة الدقيقة عن الاستقرار على استاد العريش الرياضي ليكون مقراً رسمياً لمعسكر الإيواء، نظراً لإمكانياته اللوجستية التي تضمن تقديم أفضل خدمة وتوفير الأمان والراحة الكاملة للأهالي.

وفور حسم القرار، انطلقت أعمال التجهيز والنظافة الشاملة للموقع على قدم وساق، في إطار تكاتف الجهود التنفيذية والمجتمعية؛ حيث دُفعت المعدات والآليات اللازمة لبدء التهيئة الفورية، بمساهمة مجتمعية من المهندس محمد درغام الذي سارع بتوفير المعدات لدعم أعمال التنظيف والتجهيز، مما يعكس روح التعاون الوطني والتكامل بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني بشمال سيناء.

تأتي هذه الخطوة لترسيخ مفهوم الاستجابة السريعة، وتأكيد حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير كافة التسهيلات والإمكانيات لضمان سلامة وخدمة أبناء المحافظة في مختلف الظروف.