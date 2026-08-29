ضبط المتهم بانتحال صفة فرد شرطة بقطاع الحماية المجتمعية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 08:33 مساءً - بالنسبة لما تم تداوله بعدد من الحسابات الشخصية والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة فرد شرطة بقطاع الحماية المجتمعية والزعم بقدرته على إنهاء إجراءات الإفراج عن نزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (ممرض بمصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ).. وبمواجهته أقر بقيامه بإدارة عدة صفحات للنصب والاحتيال على أهلية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الإفراج عنهم وعقب تحويلهم مبالغ مالية له يقوم بغلق هاتفه، وأضاف بارتكابه عدد (7 وقائع) بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.