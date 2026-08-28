الإسماعيلي يسقط أمام الاتصالات 2-1 ويتلقى الهزيمة الثانية في دوري المحترفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 08:17 مساءً - خسر فريق الإسماعيلي أمام الاتصالات «WE» بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

ونجح محمد بهاء في منح الاتصالات الأفضلية بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 15 من عمر المباراة قبل أن يضيف ياسر زحلق الهدف الثاني في الدقيقة 22 ليعزز تقدم فريقه بهدفين دون رد.

وحاول الإسماعيلي العودة إلى المباراة وتقليص الفارق حيث سجل أنور صقر هدفا خلال الشوط الأول إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتعرض محمد سمير «كونتا» لاعب وسط الإسماعيلي للإصابة في الدقيقة 36 ليغادر أرض الملعب ويشارك عبد الرحمن الدح بدلا منه.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نجح أنور صقر في تسجيل هدف الإسماعيلي الوحيد من ركلة جزاء ليقلص الفارق إلى هدف واحد.

ورغم محاولات الإسماعيلي خلال الدقائق المتبقية لإدراك التعادل فإنه لم يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز الاتصالات «WE» بنتيجة 2-1.

ورفع الاتصالات رصيده إلى 3 نقاط ليحصد أول انتصاراته في دوري المحترفين بعدما خسر في الجولة الأولى بينما ظل الإسماعيلي دون نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.