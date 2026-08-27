بهاء الغنام يلتقي أوائل الخريجين المنضمين حديثا لجهاز مستقبل مصر ضمن مبادرة «رؤية» (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 03:33 مساءً -

التقى الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أوائل الخريجين الذين انضموا حديثا إلى الجهاز، وذلك عقب اجتيازهم مراحل الاختبارات والتقييم والتدريب، في إطار مبادرة «رؤية» التي أطلقها الجهاز لاستقطاب الكفاءات الشابة من أوائل خريجي الجامعات المصرية.

وتستهدف المبادرة اختيار أوائل خريجي الجامعات من دفعات 2020 حتى 2025 وتأهيلهم للعمل في مختلف قطاعات الجهاز، بما يتيح الاستفادة من قدراتهم العلمية والعملية وتوظيفها في دعم مستهدفات العمل داخل جهاز مستقبل مصر.

ويأتي اللقاء في إطار اهتمام الجهاز بتعزيز منظومة الموارد البشرية والاستفادة من الكفاءات الشابة، إلى جانب توفير برامج تدريب وتأهيل تساعد الخريجين على اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للانضمام إلى قطاعات العمل المختلفة.

وأكد جهاز مستقبل مصر أن مبادرة «رؤية» تأتي ضمن توجهه لاستقطاب المتميزين من خريجي الجامعات المصرية والاستثمار في قدراتهم، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل ودعم مشروعات التنمية المستدامة التي ينفذها الجهاز.