سيدات مصر إلى نصف نهائي البحر المتوسط.. انتصار كاسح يقرب الفراعنة من منصة التتويج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 03:33 مساءً - واصل منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة عروضه القوية في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليًا في إيطاليا، بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي، ليقترب خطوة جديدة من المنافسة على لقب البطولة التي تستمر منافساتها حتى 3 سبتمبر المقبل.

وحسم المنتخب المصري مواجهة الدور السابق أمام نظيره الجزائري بأداء قوي، بعدما حقق انتصارًا نظيفًا بنتيجة 3-0، في مباراة أكد خلالها تفوقه وأحقيته بمواصلة المشوار نحو الأدوار الحاسمة.

وعلى صعيد منافسات الفردي، واصلت دينا مشرف تألقها، بعدما تفوقت على منافستها الجزائرية بثلاثة أشواط دون رد، في نتيجة تعكس جاهزية لاعبات المنتخب وقدرتهن على المنافسة بقوة على المراكز الأولى.

ويضم وفد مصر في منافسات تنس الطاولة ثمانية لاعبين ولاعبات، بواقع أربعة لاعبين وأربع لاعبات؛ حيث يمثل منتخب الرجال كل من عمر عصر، يوسف عبد العزيز، بدر مصطفى، وعمر بدير، بينما تضم قائمة السيدات دينا مشرف، هنا جودة، مريم الهضيبي، وفرح عبد العزيز.

ويطمح المنتخب المصري إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الأدوار المقبلة، بحثًا عن إضافة إنجاز جديد إلى مشاركته في دورة ألعاب البحر المتوسط واعتلاء منصة التتويج.