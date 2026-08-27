التعليم: المادة الاختيارية في البكالوريا المصرية لاتؤثر على الكليات المتاحة لكل مسار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 03:33 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار الاستعداد لانطلاق الدراسة بالصف الثاني الثانوي بنظام شهادة البكالوريا المصرية بمساراتها المختلفة، أن المادة الاختيارية التي يدرسها الطالب في الصف الثاني لا تؤثر على الكليات المتاحة أمامه وفقًا لمساره.

وأوضحت الوزارة أن هناك استثناءً واحدًا يتعلق بمسار الآداب والفنون، حيث يشترط دراسة اللغة الثانية للطالب الراغب في الالتحاق بكلية الألسن.

وأعادت الوزارة نشر تفاصيل الكليات المتاحة لكل مسار من مسارات نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتي سبق إصدارها في بيان مشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال شهر يوليو 2025.

يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات الوزارة لبدء الدراسة بالصف الثاني الثانوي في نظام البكالوريا المصرية، بهدف توضيح قواعد الاختيارات أمام الطلاب وأولياء الأمور، ومساعدتهم على تحديد المواد والمسارات وفقًا للضوابط المعلنة.







