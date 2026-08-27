قرعة دوري أبطال أوروبا الليلة.. 36 فريقا يترقبون طريق المنافسة نحو نهائي مدريد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 09:33 صباحاً - تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية مساء اليوم الخميس إلى مدينة نيون السويسرية لمتابعة مراسم قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2026-2027، حيث تترقب الجماهير الكشف عن المواجهات المنتظرة بين كبار أندية القارة في النسخة الجديدة من المسابقة.

وتقام مراسم القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، بمشاركة 36 فريقا تأهلوا إلى مرحلة الدوري، بعدما جرى توزيعهم على أربعة تصنيفات يضم كل منها 9 أندية وفقا للمعايير المعتمدة ونتائج الفرق على المستويين المحلي والقاري.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، بواقع 4 لقاءات على ملعبه و4 مواجهات خارج أرضه، على أن يواجه فريقين من كل تصنيف من التصنيفات الأربعة، مع إقامة مباراة على ملعبه وأخرى خارج ملعبه أمام أندية كل تصنيف.

وبحسب نظام البطولة يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في جدول مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مباريات الملحق من أجل حجز بطاقات التأهل إلى دور الـ16، بينما تودع الفرق التي تأتي في المراكز من الخامس والعشرين وحتى السادس والثلاثين منافسات البطولة.

وتستكمل البطولة بعد ذلك بنظام خروج المغلوب من خلال مواجهات الذهاب والإياب بداية من دور الـ16، ثم ربع النهائي ونصف النهائي، قبل الوصول إلى المباراة النهائية التي تحدد هوية بطل أوروبا.

ومن المقرر إقامة قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16 يوم 29 يناير 2027، فيما تقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي يوم 26 فبراير 2027، لتتضح بعدها ملامح الطريق نحو المباراة النهائية.

ويحتضن ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، في ختام مشوار البطولة القارية.

وتضم النسخة الجديدة مجموعة كبيرة من الأندية صاحبة التاريخ والقوة في القارة الأوروبية، وفي مقدمتها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وأستون فيلا من إنجلترا، إلى جانب برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال وريال بيتيس من إسبانيا.

كما تشهد البطولة مشاركة إنتر ميلان ونابولي وروما وكومو من إيطاليا، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج وشتوتجارت من ألمانيا، بينما يمثل فرنسا باريس سان جيرمان ولانس وليل.

وتشارك هولندا بفريقي بي إس في آيندهوفن وفينورد، فيما تضم قائمة الأندية البرتغالية بورتو وسبورتنج لشبونة، إلى جانب كلوب بروج البلجيكي وسلافيا براج التشيكي وجالاتا سراي التركي وشاختار دونيتسك الأوكراني.

وتمنح القرعة جماهير القارة موعدا مع احتمالات قوية لمواجهات كبيرة منذ مرحلة الدوري، في ظل وجود هذا العدد من الأندية الكبرى، وهو ما يرفع من حجم الترقب قبل انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد.

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