الذهب ينخفض 1%واصل الذهب خسائره اليوم بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 4611.79 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ 14 مايو.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 4667.10 دولارًا. وارتفع الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أغلى على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 68.15 دولارًا، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1851.55 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1333.50 دولارًا.