وزير الرياضة يهنئ أبطال مصر بعد حصد فضية العالم في الخماسي الحديث

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 03:33 مساءً - تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، ولاعبات المنتخب الوطني، بعد الإنجاز المميز الذي حققنه خلال منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة، المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى القوي والمشرف الذي ظهرت به لاعبات المنتخب، والذي أسفر عن تتويج منتخب مصر بالميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات الفرق، بمشاركة جنى علي ولانا غازي ولامار السبكي.

كما واصلت اللاعبة جنى علي تألقها على المستوى الفردي، بعدما نجحت في احتلال المركز الرابع، لتؤكد امتلاك مصر مجموعة متميزة من المواهب الشابة القادرة على المنافسة وتحقيق نتائج قوية في البطولات الدولية.

وأكد جوهر نبيل أن الخماسي الحديث المصري أصبح واحدًا من أبرز القوى على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن أبطال مصر يواصلون تحقيق الإنجازات وحصد المراكز المتقدمة في مختلف الفئات العمرية، بما يعكس التطور المستمر الذي تشهده الرياضة المصرية.