ضبط عامل بالشرقية لاعتدائه على زوجة شقيقه بالضرب داخل مسكنها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 03:33 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر ربة منزل من شقيق زوجها، لقيامه بالتعدي عليها بالضرب داخل مسكنها وإحداث إصابتها بالشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 مايو الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد بلاغًا من صاحبة المنشور، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، أفادت خلاله بتضررها من شقيق زوجها، لقيامه بالتعدي عليها بالضرب داخل مسكنها، ما أسفر عن إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو عامل مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات ذاتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.